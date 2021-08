Bilan(s) de l'atelier lecture

Premier bilan : des p'tits bonheurs, des grandes joies, des idées supers, et de rares déconvenues !

-->dans chaque classe, les élèves ont lu plus de livres complets de janvier à mars que pendant une année complète en lecture suivie d'ordinaire (environ trois livres par an en lecture suivie, et même deux seulement pour les plus grands, 3e, avec qui le temps manque : 9 semaines de stage, dossiers à préparer pour l'oral du CFG, etc.)

-->les élèves, à quelques très rares exceptions près (une jeune fille de 5e notamment) réclament des séances de lecture désormais, surtout si nos rares heures de français me font manquer une séance d'atelier pour avancer sur autre chose... même chose s'il reste du temps : on fait lecture, Madame ?

-->après des entretiens individuels poussés avec certains qui décrochaient régulièrement, la majeure partie des élèves que j'ai pu aider est allée au moins jusqu'au bout d'un voire deux livres, en les comprenant.

-->avec une des classes, j'ai enfin mis en place la lecture à l'autre et cela fonctionne très bien ! Les élèves, après une séance d'essai en doublette prévue pour chaque partenariat, se positionnent eux-même sur un affichage, et alternent sans problème lecture autonome et lecture à deux !

-->les élèves amènent des livres qu'ils ont aimé pour enrichir la bibliothèque de classe jusqu'à la fin de l'année : une vingtaine de livres déjà

-->les élèves font des propositions tout à fait intéressantes : nous disposons d'une petite cour fermée, près de la classe, avec un peu de verdure, et des murets. Aux premiers beaux jours, alors qu'on étouffait dans la classe (chauffage collectif + soleil + exposition plein sud), certains ont demandé à aller lire dehors. Croyez-le ou non, ce sont les plus attentifs dans leur lecture. Bien qu'ils soient très visibles par la fenêtre et la porte vitrée, ils pourraient en profiter pour échanger bien plus facilement qu'en classe, mais ils se régulent mieux que ceux qui sont à l'intérieur, plus nombreux. Du coup, il a fallu organiser un tour de rôle, car au moindre rayon de soleil, c'est à qui aura le plaisir de lire dehors !

-->Peu à peu, l'intérêt des mini-leçons devient compréhensible pour tous, y compris les plus rétifs ou les plus en difficultés

--> au moins trois ou quatre élèves par classe ont trouvé/atteint "the reading zone", et du coup, ont du mal à décrocher en fin de séance.

-->un bilan personnalisé très court sur feuille m'a montré que tous ont lu au moins 3 livres (sauf un élève qui lit un roman long et difficile), et jusqu'à 7 ou 8 pour certains (les documentaires se lisant un peu plus rapidemment)

Tous en ont aimé au moins 1, et en recommanderait au moins 1 aux autres. La plupart d'entre eux pense pouvoir en lire encore au moins 4 d'ici la fin de l'année.

-->des joies et des bonheurs pour tous (prof compris) :

- cet élève très bavard, qui comprend en voulant lire tranquillement, gêné par le bavardage des autrse, que le sien n'est pas toujours très agréable

- cette élève qui cherche toujours quoi lire, et qui prend plaisir à une histoire présentée pour faire des hypothèses à partir de la couverture

- cet élève qui réussit à entrer dans la " reading zone" avec un livre recommandé par une amie d'une autre classe qui a laissé une fiche pour présenter le livre affichée en classe

- cet autre élève qui feuilletait tous les documentaires sans vrai intérêt et ne lâche plus celui qui le concerne le plus en ce moment (question d'amour 10-14 ans), et n'arrive plus à le poser à la fin de la séance

- cet élève encore qui a du mal à déchiffrer et à comprendre mais qui a lu 9 livres en trois mois : des albums et des documentaires simples puis des petits romans sans image, et qui après presque 3 mois, se souvient encore de 4 histoires différentes

- cet autre élève qui s'est plongé avec délices dans les BD et qui de lui-même est passé à un petit roman dont le héros est le même, et lit sans discontinuer (lui aussi est dans la reading zone...)

- cette jeune fille qui n'a rien compris aux trois premiers livres lus et qui avec un grand sourire vient me présenter le suivant en me disant "j'ai tout compris !!!", toute heureuse

- une autre jeune fille encore qui papillonne souvent en classe, et ne lève pourtant jamais le nez de ses livres

- ces deux autres qui se chipotent en lecture à deux pour que l'un et l'autre améliorent leur fluidité sinon on ne comprend pas

- ces élèves dehors, les fesses sur le béton, qui refusent de rentrer, parce que "qu'est-ce qu'on est bien, Madame, à lire en plein air!!"

- les élèves en salle d'étude/permanence qui demandent quand on passe "est-ce que je peux prendre mon livre ?", "est-ce que je peux aller lire dans la classe ?"

- etc.

Les petits moments moins sympas ?

- Lorsqu'aucune stratégie proposée ne permet encore à l'élève d'aller au-delà de sa difficulté précise.

- lorsqu'un élève ne réussit pas à "se mettre à" lire lors d'une séance (c'est toujours possible, et acceptable) mais cherche un interlocuteur du regard, puis par signes, puis par petits cris ou appels... entre ses interruptions, et les miennes pour le recadrer, l'ambiance n'est plus à la lecture pour une partie de la classe.

- les lectures à deux avec un élève qui ne sait pas lire à mi-voix malgré tous les modelages sur le sujet ;-)... et tout le reste de la classe qui ne peut s'empêcher de faire "chuuuuuuuuuuuuuttttt !!!!"... ;-)

- l'élève, toujours le même, autour de qui tout doit être centré, et qui ne comprend pas qu'on ne lui réponde pas, et ne saisit pas les allusions aux affichages sur le sujet, ni les gestes, ni carrément quand on lui demande de se taire et d'attendre...





